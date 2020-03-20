إليسا عن الحملة اللبنانية صار الوقت: "ما بتموت الإنسانية فينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية إليسا، عن سعادتها بحملة "صار الوقت"، التي أطلقها البرنامج اللبناني "صار الوقت" على شاشة "MTV"، لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني ومستشفيات لبنان، والممرضين والممرضات بما تيسر معهم من مبالغ مالية.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "حملة التبرعات اللي صارت ببرنامج صار الوقت واللي رح تكفي يوم الأحد عالـ mtv بتخلينا نفتخر إنو نحنا شعب رغم كل الصعوبات ما بتموت الإنسانية فيه، الله يعطي الناس على قد نيتها ونضل إيد واحدة نواجه كل الأزمات".

وانتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية و10 أغانٍ مصرية.