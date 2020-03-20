فيديو| يارا تطرح أحدث أغانيها "حبيبي يا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت المطربة اللبنانية يارا أحدث أغانيها، اليوم، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، التي تحمل عنوان "حبيبي يا". وروجت يارا للأغنية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "يمكنكم الآن مشاهدة وسماع أغنية حبيبي يا، على قناتي الرسمية". Advertisements أغنية "حبيبي يا" من كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد. يذكر أن يارا شاركت في أوبريت "صناع الأمل"، الذي غنته في حفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسي صابر الرباعي، وآخرون.

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