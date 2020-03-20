قبل طرحها.. كواليس أغنية "أمي ملكة" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - :كتب-مصطفى حمزة

يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه "أمي ملكة"، اليوم عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي الأغنية التي يطرحها بمناسبة احتفال عيد الأم.

وعن كواليس تقديم الأغنية، يقول مؤلفها محمد حلمي في تصريح خاص لـ"مصراوى": " الفكرة بدأت من الفنان محمد رمضان، وبدأنا العمل عليها من3 أيام فقط، واستمر العمل علي تنفيذها حتي اليوم.

وأضاف:" الأغنية من كلماتي وألحان إسلام الأبيض، ومن توزيعه بمشاركة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي"،

وتعاون الفنان محمد رمضان مؤخرا، مع "حلمي" الشهير بالجنتل "مؤلفا"، وإسلام الأبيض ملحنا وموزعا موسيقيا بأغنية "إنت جدع"، التي قام بتصويرها وطرحها عبر موقع يوتيوب.