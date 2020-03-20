فيديو| بعد تعرضها للتنمر.. داليا مصطفى تكشف عن معاناة البدايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة داليا مصطفى للتنمر من بعض متابعيها، بعدما نشرت صورة اليوم لـ"ميدان العتبة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تطالب فيها الشرطة بفض التجمعات تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت داليا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "الموضوع إن أنا نزلت صورة، وكانت في ميدان العتبة، أنا بس كل اللي بقوله إحنا ضد التنمر، وإحنا دلوقتي بنتنمر بشكل غير طبيعي، وبالذات على الممثلين ومش لاقية مبرر بصراحة".

وأضافت داليا: "أنا رفضت أقول أي نصائح طبية بخصوص كورونا، وأطلع أقول نعمل كدا أو ما نعملش كدا أنا ماليش دعوة، أنا مش دكتورة، بس اللي بتكلم فيه إن لما نزلت صورة لميدان العتبة، شكرا للشرطة وإحنا لازم نساعد الناس دي، ولازم يبقى فيه تصرف سريع، بس لقيت ناس بتقول أنتي أصلك مش زيهم، ومش بتقبضي اليوم بيومه، بس أنا على فكرة تعبت أوي في شغلي وطلع روحي، ومشيت كتير من مسرح جلال الشرقاوي لحد البيت عشان ما كنش معايا فلوس، قعدت كتير أوي مكنتش باكل في المعهد عشان مش معايا فلوس، فاحنا طلع روحنا بجد".

Advertisements

وتابعت :"أنا خايفة لان أبويا عنده مرض مزمن، وأعرف ناس كتيرة أوي عندها أمراض مزمنة، والموضوع صعب صعب".

وعلقت الفنانة داليا مصطفى على الفيديو :"كفاية تنمر ارحمونا إحنا مش ناقصين".

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.