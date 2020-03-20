طارق الجنايني يشارك في تحدي الخير.. وهذا ما طلبه من عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن المنتج طارق الجنايني، عن قبوله تحدي الخير، لمساعدة الأسر المتضررة، والمضطرة للبقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا.
وقال الجنايني في فيديو "بشكر صديقي محمد حفظي انه تحداني لدعم الأسر المصرية، المتضررة من القاعدة في البيت في الوقت الصعب اللي احنا فيه، كلنا متضررين بس فيه أسر دخلها مربوط بأعمال يومية، بشجع جدا التحدي ده".
وتابع "ربنا يقدرني واقدر اتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر، أحب أتحدى أحمد أبو هشيمة وأستاذي طارق نور وظافر العابدين، وبطلب من الإعلامي عمرو أديب انه يتبنى المبادرة دي في البرنامج بتاعه".
يُذكر أن عدد من نجوم الفن شاركوا في "تحدي الخير"، وهم: الفنان أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد، شيكو، محمد رمضان، أحمد السعدني، منى زكي، عمرو يوسف، أمير كرارة، صلاح عبدالله، الشاعر أمير طعيمة.
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