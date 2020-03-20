تحدي الخير.. سلمى أبو ضيف تطلب من هند صبري وشيرين رضا المشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف مشاركتها في تحدي الخير، وتكفلها بعدد من الأسر المحتاجين، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت سلمى مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا كمان قبلت التحدي من هنا الزاهد، وإن شاء الله هتكفل بعدد الأسر اللي أنا ها قدر عليها، وبتحدى هند صبري، وشيرين رضا، أحمد حاتم، محمد حفظي".

وعلقت على الفيديو: "أنا كمان قبلت التحدي لمساعدة أسر محتاجة في ظل الظروف اللي إحنا فيها".

يُذكر أن عدد من نجوم الفن شارك في "تحدي الخير"، وهم: الفنان أحمد السقا، أحمد فهمي، هنا الزاهد، شيكو، محمد رمضان، أحمد السعدني، منى زكي، عمرو يوسف، أمير كرارة، صلاح عبدالله، الشاعر أمير طعيمة.