مؤلف"بت القبايل" يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وجود جزء ثان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف شاذلي فرح، مؤلف مسلسل "بت القبايل"، عن سبب وضع نهاية مفتوحة في الحلقة الأخيرة بالعمل، التي تُعرض مساء اليوم الجمعة، على قناة"الحياة" الساعة 9 مساءً.

وقال شاذلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ذلك يعود لوجود جزء ثاني للعمل، ولكن لم يُحدد ما إذا كانت حلقاته ستكون 30 أو 45 حلقة.

وأضاف أن الأحداث الدرامية للعمل تتحمل وجود الجزء الثاني، ولكن لم يتم التعاقد عليه بشكل رسمي مع الجهة المنتجة، نظرًا لإنتهاء أسرة المسلسل من تصوير آخر مشاهد العمل منذ 4 أيام فقط "كلنا مرهقين من التصوير".

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ويناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في شكل دراما صعيدية.

"بت القبايل" بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وسيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.