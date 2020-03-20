تراند اليوم : فنانة شهيرة تطالب باللجوء للعنف لمواجهة كورونا وتسب ناشط: يا حقود

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية عبير صبري، بعد نشرها عدة صور مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت متابعيها بمقطع فيديو لسيدة فرنسية تتعرض للاعتداء من قِبل الشرطة، وذلك لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت كاتبة: "الناس اللي بتتصرف بإهمال وأنانية ولا مبالاة وبتستهين بأرواح الناس لازم لهم المعاملة بالحزم فعلا، ودا لازم يحصل في أي شعب مش عاوز يحترم قرارات دولته ويتحدى وينزل لغير العمل الضروري".

تابعت: "امبارح فيه كافيهات تحدت الإغلاق وخلو الزباين جوة الكافيه مع الشيشة وقفلوا عليهم من بره عشان الشرطة متشفهومش منتهى اللامبالاة من اللي قاعدين جوه، وصاحب الكافيه اللي فاكر نفسه ذكي ومعندوش ضمير لا خايف على نفسه ولا على الناس، وبيضرب بعرض الحائط أوامر السلامة من الشرطة".

انهالت التعليقات من بينها تعليقًا كتب فيه: "خليكي إنتي في العز والفلوس الكتير، في ناس مش لاقية تاكل ولازم ينزل يشتغل علشان ميموتش من الجوع مش كل الناس حالتها زيك".

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فردت عليه كاتبة: "بس يا حقود يا حسود، ربنا يبعتلك اللي يبص في رزقك ويخليك تفقده، أنا بنزل أشتغل زي كل الناس، حاسب ربنا بقى يا حقود على رزقه للناس".