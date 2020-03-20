تراند اليوم : ممثلة مصرية تتوعد جمهورها بسبب "التجاوزات": "أنا سيدة متزوجة"

طالبت الممثلة المصرية المعتزلة، ميار الببلاوي، متابعيها بعدم التغزل فيها، واحترامها كونها امرأة متزوجة.

وكتبت الببلاوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مخاطبة متابعيها: "فضلاً لا أمرًا مراعاة أني سيدة متزوجة ولن أسمح بأي كومنت في تجاوز وإلا بلوك فورًا".

وحظيت رغبة الببلاوي في احترام كونها امرأة متزوجة بتحية وإعجاب متابعيها الذين أكدوا أن ذلك يعكس احترامها لنفسها وزوجها.



وكانت الببلاوي أعربت قبل أيام عن ندمها على الظهور في أفيش فيلم (ديسكو ديسكو) دون حجاب.

ويبدو أن بعض متابعي "ميار" هاجموها بسبب هذا الفيلم، لترد قائلة: "التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هى رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله.. ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق انما متاع الدنيا زائل".

وكانت الببلاوي اعتزلت التمثيل قبل سنوات، بعد أن ارتدت الحجاب، وهي الآن تقدم برامج تليفزيونية عبر العديد من القنوات الفضائية منها قناة "العاصمة" و"الحدث" و"LTC".