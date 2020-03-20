شاهد .. بسمة وهبة تشيد بأداء الحكومة المصرية

نشرتْ الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّقت "وهبة" على الصور: "لما بقول إن أداء الحكومة هايل في مواجهة كورونا..ده مش من فراغ". Advertisements كانت قد أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بالإنفلونزا على مدار الـ3 أيام ماضية، ونفتْ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من داخل كواليس برنامجها "كل يوم"، بعد ظهور شائعات عن إصابتها بالفيروس. وهبة إصابتها بالإنفلونزا على مدار الـ3 أيام ماضية، ونفتْ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من داخل كواليس برنامجها "كل يوم"، بعد ظهور شائعات عن إصابتها بالفيروس.

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