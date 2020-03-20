إلهام شاهين تتوجه لأمهات مصر بنصيحة لمواجهة كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ بالمعايدة لجميع الأمهات لمناسبة عيد الأم وذلك في صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت إلهام على جمهورها في مقطع فيديو وبدت وراءها صورة لوالدتها الراحلة معلقة على الحائط وخاطبت جمهورها طالبة منه الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجدي ودعت الأمهات لإبقاء أولادهن في المنازل واستغربت لما يتهرب بعض الناس من البقاء في منازلهم بل ويقصدون المقاهي وأماكن التجمعات والكنائس والجوامع، صلوا في البيت وادعوا في البيت وقالت: كل سنة وأنتم طيبين والأم هي صمام الأمان في مصر ، يجب أن تطلبي من أولادك أن يبقوا في المنازل الدولة تريد حمايتكم وأنتم لا تريدون أن تحموا أنفسكم"؟".

وجاءت التعليقات تترحم على والدة إلهام الراحلة وكذلك تشيد بالنصيحة التي توجهت بها للتوعية من خطر الفيروس القاتل.

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