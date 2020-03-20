ماغي بو غصن تعلن عن مبادرة إنسانية -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضت على العديد من الموظفين والعمال البطالة أو الاضظرار للبقاء في منازلهم وعدم متابعة عملهم خصوصاً بعد إعلان الطوارئ الصحية في البلاد والتقيد بالحجر الصحي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وشعوراً منها بالحاجة إلى التضامن والتكالفل الاجتماعي في هذه الفترة العصيبة، قامت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ وزوجها المنتج ​جمال سنان​ بإطلاق مبادرة إنسانية لمساعدة 250 عائلة لبنانية، وأعلنت هذا الأمر عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو صورته على شرفة منزلها، وعلقت عليه :"كل شخص بيقدر يساعد ما يتردد لو بمبلغ صغير، كل حدا حسب قدرته. نحن منعمل اللي علينا والله الحامي".

وكما قالت بو غصن، فعل الخير يجب أن يبقى سراً ولكن أحياناً من الجيد الإعلان عنه علّه يصبح عدوى.

إشارة إلى أن التبرع بالمال سيذهب جزء منه لوزارة الصحة وذلك لمساعدتها على القيام بواجبها في مواجهة هذا المرض.

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