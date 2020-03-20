صورة صادمة لكيفانش تاتليتوغ..هل هو مثلي جنسيا؟

ميرنا وليد - بيروت - صُدم مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب صورة قديمة للممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ ظهر فيها بإطلالة انثوية يضع فيها مساحيق تجميل، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور، كما ان الصحافي التركي كرم بورلان اتّهم كيفانش بالمثلية الجنسية، مشيرا الى ان الأخير لديه بعض الصور القديمة التي تجعلهم يشكّون بميوله، مضيفا ان كيفانش اصبح اكثر رجولة بعد دخوله مجال التمثيل.

بدوره ردّ كيفانش تاتليتوغ على من اتهمه بالمثلية الجنسية، مشيرا الى انه رجل سوي جنسيا والصورة مفبركة، واصفا هذه الإشاعات بالتافهة والرخيصة.

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