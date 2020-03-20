سايمون ريكس عن علاقته بميغان ماركل :عرض عليّ 70 ألف دولار لأقول ذلك عنها

ميرنا وليد - بيروت - صرح ​سايمون ريكس​ أنه عرضت عليه مبالغ كبيرة من المال للكذب حول علاقته بزوجة ​الأمير هاري​ ​ميغان ماركل​.

وقال الممثل البالغ من العمر 45 عامًا إنه لم يواعد ميغان أبدًا ، لكن كل ما جرى لقاء تعارف واحد وكان عبارة عن موعد غداء.

واورد سايمون في هوليوود راو بودكاست : "لم يحدث شيء. لم تحصل قبلة واحدة بيننا حتى، لقد كانت مجرد شخص التقيت به في برنامج تلفزيوني وحصلنا على الغداء. هذا هو مدى ذلك."

وتابع :"عندما انتشرت تلك القصة ، عرضت صحيفتان بريطانيتان أن تدفع لي الكثير من المال لأقول كذبة أننا في الواقع ارتبطنا. رفضت الكثير من المال لأنني لم أشعر انه من الصحيح ان اكذب واقوم بهذا الامر السيء مع العائلة المالكة.".

واردف ان ما عرض عليه وصل الى حوالى ٧٠ الف دولار.

يذكر ان سايمون ظهر هو وميغان في برنامج تلفزيوني يسمى Cuts في 2005.