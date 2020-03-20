كيلي كلاركسون تغني أغنية ماريا كاري في الحمام.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في ظل تواجدها مع عائلتها في المنزل منعا لتفشي فيروس كورونا، قامت النجمة العالمية ​كيلي كلاركسون​ البالغة من العمر ٣٧ عاما بغناء اغنية النجمة ​ماريا كاري​ لعام 1990 التي تحمل عنوان Vanishing في الحمام.

وتمضي كيلي الوقت مع عائلتها في مزرعتهم في مونتانا.

في عام 2012 بدأت كيلي كلاركسون في مواعدة مدير المواهب ​براندون بلاكستوك​، إبن مديرها السابق نارفيل بلاكستوك، وتزوجا في 20 تشرين الأول/أكتوبر عام 2013، في مزرعة بلاك بيري في والاند بولاية تينيسي، وعندها أصبح زوجها يدير أعمالها.

وأنجبت كيلي من بلكستوك إبنتهما River Rose في 12 حزيران/يونيو عام 2014، وابنهما Remington "Remy" Alexander ، في 12 أبريل/نيسان عام 2016.

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