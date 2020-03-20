ميرنا وليد - بيروت - توجهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ بالمعايدة للأمهات في عيدهن وشرحت شعورها كأم فكتبت في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي :"أن تكوني أماًَ هو أن تتعلمي قدرات لم تكوني تعرفين أنك تمتلكينها، والتعامل مع مخاوف لم تعرفي أبداً أنها موجودة، عيد أم سعيداً".

وكانت نوال الزغبي شاركت محبيها بمقطع فيديو طريف يظهر ابنة أخيها ​مارسيل الزغبي​ واسمها ديفا وهي في سريرها وسألتها شقيقتها لما أنت حزينة، لتجيبها ديفا لأاني أشعر بالملل، ثم حاولت أن تطلب منها قبلة، إلا أن ديفا أجابتها :"لا، لأنو في كورونا يا عمي..في كورونا".

إشارة إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي أغنية "القوية" التي حققت نجاحاً باهراً.

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كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تعايد الأمهات بعيدهن وتنشر فيديو طريف لابنة أخيها في الحجر المنزلي-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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