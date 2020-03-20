كورونا يغلق المعالم السياحية العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى التفشي السريع لفيروس كورونا في العالم إلى اتخاذ عدة دول إجراءات صارمة لمواجهة العدوى عبر الحدود، منها غلق المعالم السياحية وتقييد أو إلغاء الوفود السياحية، ضمن إطار الجهود العالمية لمحاربة فيروس كورونا الجديد.

وفي الهند، أعلنت السلطات أنّ كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح "تاج محلّ" الشهير، ستغلق أمام الزوار، كما قررت السلطات الفرنسية، الجمعة الماضي، أنها ستغلق أكثر مواقعها جذبا للسياح في العالم، وهي برج إيفل ومتحف اللوفر وقصر فرساي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أغلقت السلطات الإيطالية ساحة القديس بطرس بالفاتيكان لمنع التجمعات.