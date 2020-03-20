خاص- سميرة سعيد تستعد لـ “واقع مجنون” وبصراحة يكشف التفاصيل

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Mar 20, 2020
تستعد النجمة سميرة سعيد لإصدار أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “واقع مجنون” كلمات بهاء الدين محمد، الحان اشرف سالم، توزيع محمد عرام.
وعلمنا أن الأغنية مصرية، ليس عاطفية بل مناسبة للظروف الراهنة التي تمر بها البشرية بشكل عام وتتحدث عن واقع الحياة.
أما الكليب نفذّه المخرج نضال هاني الذي سيقدّم الديفا بطريقة غير تقليدية. وفكرة العمل مختلفة جداً وغير مطروحة في السابق وستفاجئ الجميع.
آخر أعمال سميرة سعيد، أغنية “هُليلة” كلمات شادى نور، الحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماسترينغ امير محروس. وهي أغنية إيقاعية مليئة بالفرح والايجابية.
من جهة أخرى، تم تأجيل عرض برنامج المواهب “ذا فويس سينيور” الى سبتمبر المقبل وذلك بعدما كان من المقرر ان ينطلق في أولى حلقاته غداً السبت، حيث تشارك “سعيد” في لجنة تحكيمه الى جانب كل من النجوم نجوى كرم، هاني شاكر وملحم زين.
وتأتي هذه التجربة بعدما تألقت سميرة في لجنة تحكيم “ذا فويس – أحلى صوت” الى جانب كل من النجوم راغب علامة، أحلام ومحمد حماقي.
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