نهى نبيل وشقيقتها متهمتان بتهديد أرواح مواطنين.. والسبب "سلوك خطير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، وشقيقتها "نوف" اتهاما بتهديدها أرواح العديد من المواطنين، بعد خروجهما سويًا من الحجر المنزلي وذهابهما إلى بنك الدم للتبرع، دون إجراء نهى نبيل فحص كورونا كونها كانت عائدة من فرنسا وكان لابد من وضعها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأكد الصحفي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، والمعني بقضية خاطفة الدمام "مريم"، في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، أن الإعلام الأمني ووزارة الصحة الكويتية يبحثان عن فاشنيستا كويتية لإجبارها على التواجد في الحجر المؤسسي، حيث إنه لابد من توجيه اتهام لها بخرق القوانين.

وقال أبو طلال الحمراني: "اليوم وزارة الصحة الكويتية قالبه الدنيا على فاشينيستا، تم توقيعها على الحجر المنزلي والصدمة إنها ظهرت بتجمع للتبرع في بنك الدم، ولم يعرف إذا كانت مصابة بالكورونا أم لا ونقلت العدوى وخصوصًا كانت تبي تتبرع بالدم رجل يصفع الوجه، نقلوها هي واختها للحجر المؤسسي وسيتم توجيه لها تهمة كسر القوانين!!".

من جانبها تعاملت نهى نبيل مع التغريدة على أن أبو طلال الحمراني يقصدها خاصة أنه لم يذكر اسمها، إذ ردت عليه في تغريدة قائلة: "شسمها الفاشونيستا يابوطلال؟ لأن وحده بس اللي راحت بنك الدم مع إختها وما عليها حجر صحي"، فرد عليها بالقول: "ج- وحدة مريضة شهرة!! بنسويلها هاشتاق #مريضه_شهره".

ولم تقف الأزمة بينهما عند حدود هذه الاتهامات بل تصاعدت إلى حد التلاسن بينهما، فقالت نهى نبيل: "هي مريضه شهره وإلا اللي عايش على لحم الغير وتتبع عوراتهم؟"، فرد قائلا: "قصدك اللي ينشرون عوراتهم موافق #مريضه_شهره".

وتواصلت الاتهامات المتبادلة بين نهى نبيل وأبوطلال الحمراني فقالت الأولى: "انزين ليش رتويت؟ يعني المشاهير يكلموني و حركات و كذا؟ أفا.. توقعتك شبعان شهرة يلا رتويت ثاني لاهنت قلب أحمر و نصيحة تحرى الدقة قبل نقل الخبر، احتراما لمتابعينك ياخوي، يستاهلون منك المصداقية"، فرد عليها بالقول "انصحي #مريضه_شهره اللي هددت أرواح الناس علشان تصور وخل تكون عندها ضمير ومصداقية إنها بالحجر المؤسسي".

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وأوضحت نهى نبيل أنها لم تتلق أي اتصال من جانب الإعلام الأمني يطلب منها دخولها الحجر المؤسسي فقالت: "محد كلمني من الإعلام الأمني والله قلب أحمر بالعكس كلنا فدا هالديرة، أنا التزمت و سويت الفحص و إن شاءالله أطمنك، بس أبيك توعدني تغير بوستر الألبوم اللي حاطه صوره بروفايل، أدليك على مصور شاطر؟".

وأضافت نهى نبيل قائلة: "انزين اشرايك تروح انت تتبرع بدمك الآمن و تفزع بدل لا تخليني أنا البنت أروح أعرض حياة الناس للخطر، وإلا شغلك بس تأكل من لحم الناس؟"، فقال "الحمراني": "ترى أشغلتينا لاطيحين الميانة!! ردي على الإعلام الأمني ماني فاضي لج #مريضه_شهره".

ويبدو أن الأمر تخطى كونه أزمة بين الثنائي، حيث اتهمت نهى نبيل أبوطلال الحمراني بأنه من المعجبين، فكتبت في تغريدة لها: "لا والله الأغلب بس البرستيج ما يسمح لهم يعترفون حتى صاحبنا معجب سري ومتابع بصمت".

ورد أبو طلال بقول يشير إلى أن زوج نهى نبيل تدخل في الأمر فقال: "أوجه رسالتي لزوج هالمرة، فكني منها ومن اتهاماتها أنا رجل متزوج وما عندي سوالف إعجاب وهالخرابيط، أنا أعجب بأي شخص يملك محتوى ورسالة هادفة على وضح النقا ما أصير معجب سري، لا تورطني مع رجل يصفع الوجه #مريضه_شهره".

ومن المعروف أن نهى نبيل كانت في فرنسا وعادت إلى الكويت مرورا بجنيف، وظلت 14 يوما في حجر صحي بمنزلها على حد قولها مؤكدة أنه إزاء السفريات وقدومها من بلد أجنبي تم إبلاغها بضرورة خضوعها لإجراء فحص "كورونا" كإجراء احترازي فقط وتنتظر النتيجة خلال 48 ساعة.