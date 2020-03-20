شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: لو شوفتنى قدام باب الشقة بـ "البوكسر" اعرف ان مراتى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب المؤلف أيمن بهجت قمر، جمهوره ومحبيه من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، " مراتي من خمس ست ايام ابتدت تقلعني الجزمه قبل ما ادخل البيت .. اول امبارح قلعتني الجاكيت قبل ما ادخل البيت".

وتابع، بعد كام يوم لو حد شافني واقف قدام باب الشقه بالبوكسر ما تقلقش .. ده التطور الطبيعي للي حاصل مع مراتي".





وكان المؤلف أيمن بهجت قمر، قرر اعتزال تأليف الأغانى، بعد نزول آخر أغنياته التي تحمل اسم "مهرجان"، التى غناها الهضبة عمرو دياب فى ألبومه الجديد "سهران"، والاتجاه إلى كتابة أفلام أو مسرحيات ومسلسلات، وأما عن الموسيقى فسيشارك من خلالها بالإنتاج فقط.

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وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بقالى فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس".

وتابع: "أنا بقالى 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط، عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي، وخلاص قررت أرتاح من السباق ده، أنا آسف مش هرد على أى زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".

يعد الشاعر أيمن بهجت قمر من أهم المؤلفين الموجودين في الساحة الغنائية، وتحقق أغلب أغنياته نجاحا كبيرا، بل يمكن أن يكون اسمه دعاية أيضا لأغانى البوم النجم بأكمله، ولوجود كيميا خاصة بينه وبين الهضبة عمرو دياب، تعاونا في أكثر من 30 أغنية وحققوا النجاح سويا، وهى "حكايتى، ولسه بتحبه، بعترف، لو كان يرضيك، كده عينى عينك، احبك اكرهك، صدقنى خلاص، ولا ليلة، كان طيب، اكتر واحد بيحبك، خلينى جنبك، كلهم، خد قلبى معاه، وحشتينى, بتخبى ليه، معاك بجد، أيام وبنعيشها، خليك معايا، الليلادى، نقول ايه، بقدم قلبى، يهمك في ايه، نغمة الحرمان، رحلة الحياة، ده لو اتساب، انت مغرور، متغير، بحبه، وأخيرا أغنية مهرجان ضمن البومه الأخير الذى أعلن بعدها باعتزال الغناء.