شكرا لقرائتكم خبر عن عودة البطولات النسائية بقوة فى سينما 2020 بتواجد يسرا ومنى ودنيا وهيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سينما 2020 عودة البطولة النسائية بقوة بعد غياب عامين، ولكن هذه المرة تتواجد أكثر من نجمة بفيلم جديد مقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما اقتصرت البطولة النسائية في السنوات الماضية على النجمة ياسمين عبد العزيز التي اعتادت على تقديم أفلام من بطولتها وتنافس بها على شباك التذاكر وأصبحت النجمة الوحيدة التي استطاعت تحقيق الإيرادات الكبيرة منذ نادية الجندى ونبيلة عبيد في الثمانينات.

المفارقة أن هذا العام تغيب فيه ياسمين عبد العزيز عن السينما للعام الثانى على التوالي مكتفية بتقديم مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل وهو "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى ويشاركها البطولة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وسمر مرسى وتارا عماد وعدد آخر من الفنانين، ولكن في نفس الوقت تتواجد النجمات دنيا سمير غانم ويسرا ومنى زكى وهيفاء وهبى بأفلام من بطولتهن.

وتخوض دنيا سمير غانم تجربة البطولة المطلقة الأولى في السينما بفيلم "تسليم أهالى" الذي تعكف على تصويره حالياً، وذلك بعد تقديمها أكثر من بطولة مطلقة في الدراما على مدار الـ 5 سنوات الماضية، ويشاركها في بطولة الفيلم هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وسمير غانم وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم لوسى وإخراج خالد الحلفاوى والفيلم مرشح للعرض اما في موسم عيد الفطر أو الأضحى هذا العام.



دنيا سمير غانم

كما تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 6 سنوات بفيلم "أشباح أوروبا" بعد آخر فيلم قدمته وهو "حلاوة روح" عام 2014، حيث انتهت هيفاء من تصوير فيلمها الجديد وكان مقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى ولكن تم تأجيله وقرر صناعه طرحه بشكل مبدئي في عيد الفطر المقبل خاصة وأن العمل جاهز للعرض ويشارك في بطولة العمل أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى وتدور أحداثه في إطار اكشن تشويقى.



هيفاء وهبى

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يسرا تتواجد في سينما هذا العام أيضاً بفيلم "صاحب المقام" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات حيث قدمت آخر أفلامها "جيم أوفر" مع مى عز الدين، وانتهت يسرا من فيلمها الجديد أواخر العام الماضى ولم يتم تحديد موعد طرحه في دور العرض حتى الآن وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته اسر ياسين وأمينة خليل وبيومى فؤاد وضيوف الشرف انجى المقدم ومحمود عبد المغنى وريهام عبد الغفور.



يسرا

كما تعود منى زكى هي الأخرى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامها "من 30 سنة" الذي قدمته مع أحمد السقا وشريف منير ونور وميرفت أمين وإخراج عمرو عرفة، حيث انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" وتنتظر طرحه في الفترة المقبلة ويشارك في بطولته محمد فراج وشريف سلامة ومصطفى خاطر وهلا السعيد وتأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.



منى زكى

غادة عبد الرازق تتواجد في سينما 2020 كذلك، حيث بدأت مؤخراً تصوير فيلم من بطولتها وهو "حفلة 9"، وطارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبو رية، والطفلة جنات عبد المنعم، وإخراج عبد المنعم ربيع، ومدير التصوير هيثم زنينا وتدور أحداثه في إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل، إلا أنها توقفت عن تصويره بسبب انشغالها بمسلسلها الجديد "السلطانه" مع المخرج محمد بكير والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.