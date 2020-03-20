شكرا لقرائتكم خبر عن هل بريتنى سبيرز تعيش حياة مضطربة مع سام أصغرى بعد اكتشاف خيانته لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حياة النجمة العالمية بريتني سبيرز تهم الكثير من المواقع التي تضعها دائما تحت الضوء بنشر الشائعات والقصص المختلقة وذلك بهدف جذب انظار الكثير من القراء، فقد انشرت مؤخراً شائعة أن بريتني سبيرز تعيش حياة مضطربة مع صديقها سام أصغري هذه الفترة وذلك بعد أن اكتشفت سبيرز خيانته لها، وكان موقع "Woman’s Day" هو الذي نشر تقرير يشير لذلك.



بريتني و سام

وانتهز الموقع فرصة أن بريتني البالغة من العمر (38 عام) نشرت صورة فهد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير"إنستجرام" مع تعليق غامض يشير أن الفهد في الأساس هو قطة وهو ما جعل الكثيرين يتكهنوا أنها تقصد صديقها سام اصغري وذلك بدون أي دليل، وأكد مصدر للموقع أن النجمة الشهيرة تترك مشاعرها تتغير بسرعة، في حين أن أصغري كانت صبور للغاية معها بشأن حالة صحتها العقلية، فبريتني تحبه بشدة لذا إذا خانها، فلن تتعافى من ذلك أبدا".

وردا علي هذه الشائعة أكد موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات التي تنتشر حول نجوم العالم، أن هذه القصة هي محاولة سيئة لإثارة الشائعات وأنها تكاد أن تكون مضحكة، فقد اكد احدي المقربين من بريتني أن القصة كاذبة تماما، فقد نشرت سبيرز أكثر من مرة صور لـ "فهد" علي صفحاتها وهو لم يتخذ بان سبيرز تقصد صديقها سام أصغري، فهي نوعية صور معينة تفضل سبير نشرها باستمرار.