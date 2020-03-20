شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسارح برودواى بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم حاليا تعقيم مسارح برودواي بعد إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا ويخضع حاليا هذا العامل للحجر الصحي ويتم تعقيم المسرح الذي كان يعمل به وتتم مراقبة كل الذين عملوا معه في نفس المسرح او احتكوا به.

يذكر أن Broadway theatre تكبدت خسائر وصلت لـ 100 مليون دولار بسبب إغلاق مسارحها ووقف إنتاج عروضها، التي كانت محددا لها مواعيد افتتاح وحجز الجمهور فعليا تذاكرها الأمر الذي أدي لإعادة الأموال مرة أخرى للجمهور أو إعادة تحديد مواعيد أخري أملا في عبور أزمة الكورونا .

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ومن تلك العروض التي تم تأجيلها "الجلادون" وكان مقررا افتتاحها 19 مارس، و"الشركة" وكان مقررا لها 22 مارس، و"The Lehman Trilogy" كان مقررا لها 26 مارس، و"ديانا" كان مقررا لها 31 مارس، و"السيدة" Doubtfire كان مقررا لها 5 أبريل، و"كارولين"، كان مقررا لها 7 أبريل و"من يخاف من فرجينيا وولف؟ "كان مقررا لها 9 أبريل.

كل هذه الإنتاجات كان من المقرر افتتاحها خلال الأسبوع الجاري و الأسابيع المقبلة وكانت تشمل قائمة الانتاجات أيضا عروض Plaza Suite و American Buffalo و Flying Over Sunset و Sing Street و How I Learned to Drive and Take Me Out .