شكرا لقرائتكم خبر عن "بفانلة حملات".. ابن جينيفر لوبيز يعمل جرسون منزلي بعد عطلة المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ، فيديو طريف لأسرتها خلال قيامهم بالمكوث في المنزل تنفيذا لدعوات الحجر الصحي المنزلي لمنع تفشي وباء كورونا، ونشرت جينيفر لوبيز عبر حسابها على "انستجرام"، فيديو لنجلها وهو يحمل بعض المثلجات ويقدمها لهم في المنزل وكأنه يعمل نادل في مطعم، وعلقت على الفيديو ساخرة: " لا يمكننا الخروج إلى أي مطاعم أو أي شيء ولكن الخدمة والترفيه هنا جيدة جدًا ... ???? كن آمنًا في وقت الأسرة".

وتتمتع النجمة العالمية جينيفر لوبيز ، بقدرة كبيرة فى التأثير فى عالم الموضة والأزياء، حيث تزيد نسبة البحث عن أزيائها عبر الإنترنت بشكل دائم، الأمر الذى يجعلها مؤثرة فى الملايين، حيث تمتلك قدرة كبيرة على اختيار الأزياء المميزة التى تناسبها خاصة مع امتلاكها جسدًا ممشوقا.



ابن جينيفر لوبيز

وخطفت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، الأنظار بعد ظهورها مع خطيبها أليكس رودريجيز حيث استمتعا بوجبة رومانسية فى سان فيسينتى بونجالوز، فى لوس أنجلوس مساء السبت.

وظهرت النجمة العالمية فى إطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية شانيل، مع سترة بيضاء برقبة عالية، مع حذاء أسود ذا كعب عالى، وحقيبة يد وأقراط ذهبية مطابقة تماما.

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فيما اعتمدت على تصفيف شعرها فى كعكة أنيقة، ومكياج فاتن، وارتدى خطيبها أليكس بنطلون كحلى وسترة مطابقة، مع معطف رمادى طويل .

وفي وقت سابق، أدلت النجمة جينيفر لوبيز بالعديد من التصريحات حول علاقتها بخطيبها اليكس رورديجيز أثناء تواجدها الأخير في برنامج اوبرا وينفري حيث حلت ضيفة عليها وتطرقت إلى العديد من الأمور التي تخصها.

لوبيز أكدت أنها منذ خطوبتها لـ اليكس في شهر مارس من العام الماضي 2019، وتوقعت أن إتمام الزواج سيكون خلال شهرين فقط علي أقصي تقدير، وهو الأمر التي اكدت أنها اعتادت عليه وأرجعته إلي مشاعر الرومانسية التي دوماً ما تحظى بها في بداية أي علاقة، وهو ما تسبب مثلما قالت في زواجها ثلاث مرات من قبل.