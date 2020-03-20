شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أول حفل "أون لاين" لفرقة مسار إجبارى على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة مسار إجبارى حفل "أون لاين" اليوم الجمعة فى تمام الساعة 10 مساء، على قناة الفرقة على "اليوتيوب"، وذلك ضمن سلسلة حفلات أعلن عنها مطربون لتقليل الاختلاط كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف أيمن مسعود، من مؤسسي الفرقة عن نية مسار إجباري مفاجأة محبيها بأغنية جديدة تعرض لأول مرة لايف، مع تقديم توليفة غنائية من أشهر أغانيها في وصلة مباشرة تستمر قرابة الساعة تضم أكثر من 10 أغنيات، مع نيتها إعادة هذه التجربة عدة مرات ومن المحتمل بشكل أسبوعي حسب رد فعل الجمهور.

واختارت مسار إجباري أن تأخذ زمام المبادرة لنشر هذه الفكرة لمختلف الموسيقيين والفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، لمحاولة مشاركة الجمهور موسيقاهم لايف، لحين مرور الأزمة العالمية، عبر التعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تقديم البث المباشر للموسيقى عبر الانترنت بالشرق الأوسط، ونشر أعمال الموسيقيين أونلاين عبر منصات السوشيال ميديا باستخدام معدات خاصة لنقل الصورة والصوت بجودة عالية للجمهور.