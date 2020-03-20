شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تغنى في العزل المنزلى.. ووفاء: العيلة الفاضية رزق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها بيوميات عائلتها خلال العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع، ونشرت فيديو لشقيقتها آيتن عامر وابنها "عمر"، عبر حسابها بموقع "أنستجرام" خلال غنائهما عبر تطبيق "تيك توك"، معلقة: "أحلى دويتو ده و لا إيه، العيلة الفاضية رزق".

و كانت وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة لكل زملائها الفنانين بمصر، لمحاربة الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث قالت في فيديو عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"احنا لينا متابعين كتير عايزين نخلي كل الناس متمشيش ورا الشائعات المغرضة.. مع بعض هنقدر.. ملتزمين يا مصر".

كما شكرت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، لزيارتها الأخيرة إلى الصين، مشيرة إلى أن الأوبئة موجودة فى كل زمان ومكان.

وقالت الفنانة وفاء عامر، من خلال فيديو عبر حسابها على فيس بوك: "في يوم قالوا أحنا عندنا رش مبيدات على الفاكهة بيجيب مرض سرطان.. ودكاترة كبار خارج مصر يأكلوا أكل صحى وأصيبوا بالفعل بالسرطان.. أنا شايفة أنها حاجة بتاعة ربنا.. الأوبئة موجودة في كل زمان ومكان".

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ويعرض لوفاء عامر حاليا مسلسل "إلا أنا" التي شاركت بأول حكاياته بعنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت الماضى، وشاركها البطولة صبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.