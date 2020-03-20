شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة فى فوتوسيشن فضى × 9 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الممثلة الشابة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة من أجل مقابلة لإحدى المجلات، وارتدت فستاناً فضياً مع خلفية فضية كذلك وكشف عن الصور مصصم فستانها محمد اسماعيل، وفى نفس الوقت تواصل منة تصوير دورها في مسلسل "ليالينا" مع المخرج أحمد صالح والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتعافت منة عرفة مؤخراً من الوعكة الصحية التي مرت بها وتسببت في دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية، حيث حرصت على طمأنت متابعيها على السوشيال ميديا وكتبت "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا وجاتلى المستشفى وآسفة لو فى حد مردتش عليه أنا عاملت العملية وبقيت أحسن الحمد الله".



منة عرفة

وتظهر منة عرفه في دراما رمضان المقبل بمسلسل "ليالينا" فقط، حيث تشارك في بطولته الى جانب غادة عادل وصابرين واياد نصار وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلى وجيهان نور وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.

كما تشارك منة عرفة فى فيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى، والجارى تصويره ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.



منة عرفة فى جلسة تصوير



جلسة تصوير جديدة للفنانة منة عرفة

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الفنانة منة عرفة فى جلسة اتصوير



منة عرفة فى جلسة تصوير فضية



منة عرفة بفستان فضى فى جلسة تصوير



منة عرفة



منة عرفة فى جلسة تصوير