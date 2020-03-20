شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان يكشف: عزفت للسادات وغنى هذه الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموسيقار الكبير محمد سلطان تفاصيل علاقته بالرئس السادات والجلسات التى جمعتها معاً، وأوضح الموسيقار الكبير فى حوار لليوم السابع ننشر تفاصيله كاملا أن الرئييس السادات كان أكتر رئيس جمعته به علاقة قوية، حيث يحتفظ سلطان فى منزله بصورة كبيرة للرئيس السادات فى غرفة الاستقبال، وعدد من الصور تجمعه هو وزوجته الراحلة الفنانة الكبيرة فايزة أحمد مع الرئيس الأسبق.

وقال سلطان خلال الحوار: " السادات كان فنان ومستمع جيد يتذوق الفن وصوته سليم، وكنت أحبه جدا، كما كان يحبنى ومعجباً بألحانى، وكان يصطحنى كثيرا لتناول الإفطار معه فى مزرعته بالقناطر"

وتابع: "كنت أعزف لللرئيس بالعود ويغنى، وكان أحيانا يدندن بالعود ويغنى موشح العيون الكواحل"

وأضاف متحدثا عن صفات الرئيس السادات:"كان انسان بسيط جدا ومتواضع ومؤمن و كريم و حلو الحديث، وحزنت عليه عندما اغتيل كأن بينى وبينه صلة دم وشعرت بأننى فقدت أبى أوأخى"

جدير بالذكر ان الموسيقار محمد سلطان بدأ حياته الفنية ممثلا وبطلا فى عدد من الأفلام ، بعدما اكتشفه المخرج العالمى يوسف شاهين وأعطاه دورا فى فيلم الناصر صلاح الدين عندما رأى تفوقه فى الفروسية، وتنب له بأنه سيصبح نجماً مثل عمر الشريف.

ومن بين الأفلام التى شارك فيها سلطان :"عائلة زيزى، من غير ميعاد، دنيا البنات، الباحثة عن الحب ، وغيرها، ثم غلبه حب التلحين فوضع ألحان العديد من الأغانى لنجوم الزمن الجميل ومنهم الفنانة فايزة أحمد ، ومن هذه الألحان " بكرة تعرف، مال عليا مال، غريب يازمان، وغيرها، كما لحن لسعاد محمد وأصالة وسميرة سعيد وميادة الحناوى ، واكتشف عدد من نجوم الطرب ومنهم هانى شاكر ونادية مصطفى ومحمد ثروت ومدحت صالح.

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