شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل أمريكي يبكي أثناء حديثه عن انتشار فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل الأمريكي جوش غاد، وهو يبكي متأثرا خلال حديثه عن تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، ونشر الأمريكي جوش غاد رسالة باكية عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، يخاطب فيها متابعيه وينصحهم بأتباع أساليب الوقاية لعدم التعرض لعدوى وباء كورونا العالمي الذي طال الكثير من الناس، وعلق على الفيديو في النهاية قائلا: " لا بأس في البكاء".

وعلى جانب آخر فيما يتعلق بتأثر السينما الامريكية من فيروس كورونا، يعيش نجوم هوليوود وشركات الإنتاج معاناة بسبب تعطيل عرض أفلامهم نتيجة تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، مما أدى إلى تأجيل عرض مجموعة من أشهر الأفلام التي كان مقرر عرضها خلال أيام، ولكن مع تزايد المخاوف الصحية في شتى أرجاء العالم جراء تفشي الفيروس القاتل، تم تأجيل عرض هذه الأفلام بناء على القرارات التي تتخذها الحكومات بغلق أي مكان تجمع منعا لتفشي عدوى كورونا.



جوش غاد يبكى بسبب كورونا

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وفي ذات السياق، تراجعت مبيعات التذاكر إلى أدنى مستوياتها في أخر 20 عام على الأقل في دور السينما بأمريكا الشمالية حيث أدى وباء كورونا، إلى واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع في هوليوود في شباك التذاكر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abcnews"، بلغ إجمالي الخسارة حوالي 55.3 مليون دولار في المسارح الأمريكية وكندا.

وحدث هذا الأمر في عام 2000، حيث كانت إيرادات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع منخفضة للغاية، وفقًا لشركة البيانات Comscore، عندما تم بيع تذاكر بقيمة 54.5 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع في سبتمبر، ولكن ذهب المزيد من الأشخاض إلى السينما مع نهاية الأسبوع بعد 11 سبتمبر 2001.