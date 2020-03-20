المسلسلات اللبنانية تستأنف التصوير مجددًا

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أصدر وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، قراراً يسمح لشركات الإنتاج الدرامي باستئناف تصوير مسلسلاتها وبرامجها، مع مراعاة شروط التعقيم وتحديد عدد المتواجدين في مكان التصوير .
وكان التصوير قد توقف منذ ايام ولمدة أسبوعين بسبب تفشي وباء كورونا في لبنان حيث تخطى عدد الإصابات ال 140، واوقفت القوى الامنية برنامجا تصوره شركة " الصباح" لرمضان لانه يضم عددا كبيرا من الجمهور، كما تواصلت مع الشركة لإيقاف مسلسل " الهيبة".
ومع صدور قرار الوزير، تدخلت نقابة الفنانين طالبة تأجيل التصوير، بناء على طلب ممثلين أرغمتهم الشركات على تنفيذ العقود، رغم ما يعنيه هذا الأمر من مخاطرة بحياتهم.
مع الاعتراضات على القرار قام الوزير بحذف تغريدته، ليترك قراره مفتوحا على كل الاحتمالات.
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