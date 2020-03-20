نشر الفنان مروان خوري صورة له وهو يقف في حديقة محاطا بالشجر وكتب تعليقا عليها

"‏تم نشر هذه الصورة بالخطأ مع تعليق لا يتناسب أبداً مع مضمون الصورة فلزم الاعتذار والرجاء من المحبين عدم مشاركة البوست وشكراً". Advertisements

وتساءل كثيرون عن الصورة المحذوفة وتبين أنها الصورة نفسها لمروان، مع نصائح لمتابعيه بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا، قبل ان ينتبه إلى أن شكل الصورة لا يتناسب مع مضمونها فحذفها. إقرئي أيضًا: بالأسماء: ٤ فنانين لبنانيين فقط تبرعوا للمساعدة في محاربة الكورونا

جمهور مروان أبدى تفهمه، خصوصا أن الصورة ليست جديدة الا ان نشرها لحث الناس على البقاء في منازلهم لم يكن موفقا.



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كانت هذه تفاصيل خبر هذا سر الصورة التي طلب مروان خوري من جمهوره عدم تداولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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