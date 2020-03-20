بالأسماء: ٤ فنانين لبنانيين فقط تبرعوا للمساعدة في محاربة الكورونا



اقامت محطة MTV مساء أمس الخميس، حملة للتبرعات في برنامج الاعلامي مارسيل غانم " صار الوقت" للمساهمة في الجهود الرامية لمكافحة فيروس الكورونا، شارك فيها مواطنون ورجال اعمال مباشرة على الهواء، تبرع بعضهم بما لديه من مبالغ صغيرة للصليب الاحمر والمستشفيات الحكومي والحهاز التمريضي.

اللافت ان الحملة التي جمعت مبلغ اربع مليارات ليرة شارك فيها أربعة فنانون فقط هم عاصي الحلاني ووائل كفوري ووائل جسار وعلاء زلزلي وتبرع كل منهم بمبلغ يتراوح بين العشرة والخمسة عشر مليون ليرة.



وخلال الحلقة، ناشد اعلاميون ومواطنون باقي الفنانين للتبرع، إلا انهم لم يتجاوبوا مع الحملة.