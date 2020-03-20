بينار دينيز في الحجر الصحي... كل عائلتها مصابة بالكورونا



أعلنت الممثلة التركية بينار دنيز التي عرفها الجمهور العربي بدور يلديز في المسلسل الشهير " انت وطني"، أن جدتها لوالدتها أصيبت بأعراض فيروس كورونا وتم وضعها في الحجر الصحي، وأن والدتها وخالتها وضعتا تحت المراقبة أيضًا.



وأعلنت بينار أن جدتها خضعت للاختبار وفي حال كان إيجابيا سيم حجر العائلة كلها.



وأشارت إلى أن جدتها نقلت إلى المستشفى بعد شكوى من صعوبات في التنفس، وأنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا.



وذكرت الممثلة الشابة أنها كانت تحت المراقبة لأن والدتها وخالتها ظهرت عليهما أيضًا أعراض الفيروس وخضعتا لفحص تظهر نتائجه غدا.

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ودعت الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والتزام المنازل.

يذكر ان تركيا أعلنت عن تسجيل أكثر من ٣٥٠ اصابة بالكورونا توفي منهم أربعة.