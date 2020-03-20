حملات المشاهير للحد من انتشار كورونا

لا يزال الكثير من المشاهير العرب في الحجر الصحي وقاية من فيروس كورونا المنتشر بقوة في لبنان وكل دول العالم.

ومن الملاحظ أن النجوم يقومون بنشر الفيديوهات والصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقدمون الكثير من النصائح وحملات التوعية لجمهورهم وكل الناس للبقاء في المنزل تحت هاشتاغ خليك بالبيت، للحد من انتشار كورونا.

اليكم نصائح المشاهير العرب بالفيديوهات والصور للحد من انتشار كورونا:

النجم وائل كفوري نشر صورة له عبر موقع انستقرام مقدماً نصائح توعوية لجمهوره للحد من انتشار كورونا من خلال قوله: " خلّيك بالبيت! لنساعد بتخفيف سرعة انتشار المرض! إنسىَ الحفلات، السهرات والطلعات والبوسات وحطّ إّيدك بإّيدي ! و ادعو لله انو يفرجها عليّنا! وتذكر يلّلي بتحًبُن وتذكر انو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، ونطلع ونحتفل سوا!! وفكر بالأيام اللي جايي ادّيش رح تكون احلى واحلى من هالأيام السودا !!! خليك بالبيت مش كرمَالك وبَس! كرمال اهلَك وعيّلتك!

النجمة لطيفة نشرت فيديو عبر انستقرام وهي ترتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا قالت فيه: "علشان صحتك علشان صحتك علشان ولادك علشان أهلك خليك بالبيت، واحمي نفسك..."

الإعلامي اللبناني وسام بريدي نشر فيديو عبر انستقرام تكلم فيه عن قراره الصعب الذي اتخده مع عائلته بأن يتواجد خارج لبنان حماية لأهله وأولاده وعلق على الفيديو بالقول: " اصعب قرار بحياتي. الله يحمينا ويحميكن، خليك بالبيت ما تستهتر."

النجم يوسف الخال نشر فيديو عبر انستقرام شكر فيه فيروس كورونا وعلق عنه بالقول: هو من جعل الكثيرين يعودون الى تقاليدهم وعائلاتهم وأن ينتبهوا لصحتهم وينظفون العالم، وشكر ودعا الخال للعودة الى الذات والعائلة."

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النجمة السورية سوزان نجم الدين قدمت نصائح لجمهورها للوقاية من الكورونا من خلال فيديو نشرته عبر انستقرام وهي داخل السوبر ماركت وترتدي كمامة.

النجمة نوال الكويتية شاركت جمهورها الأزمة التي يعيشها العالم والوطن العربي تحديداً بانتشار فيروس كورونا المستجد ونشرت فيديو عبر انستقراك خاطبت فيه جمهورها.

النجمة بلقيس فتحي نشرت فيديو طريف عبر انستقرام أشارت فيه بالحركات دون الكلام كيف يمكن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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