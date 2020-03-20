شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بالكورونا وإيقاف مسلسلها الجديد

انتشرت قبل ساعات أخبار عن إصابة الفنانة المصرية شيرين رضا بفيروس كورونا، وجاء في الأخبار التي نشرتها اكثر من صحيفة وموقع إلكتروني، أن التحاليل التي أجريت لها أثناء تصوير مسلسل “ليه لأ” أثبتت إصابتها بالفايروس، مما أدى لتوقف تصوير المسلسل.

شيرين سارعت إلى الرد عبر حسابها على " تويتر" وكتبت "‏اشاعة يا جماعة... انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع.". Advertisements إقرئي أيضًا: هذا سبب عزل محامية قتيل فيلا نانسي عجرم... العائلة اكتشفت كذبها فيديو: زينة تعتذر من جمهورها بعد استهانتها بفيروس كورونا

وتابعت "حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت اننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله". يذكر أن مسلسل شيرين تدور أحداثه في 15 حلقة تكتبها مريم نعوم، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وكان من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة أخرى تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثاني من الشهر الكريم.



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