نجيب ساويرس يحرج محمد رمضان أمام الملايين: “ابدأ بنفسك”

متابعة بتجــــــــرد: اعترض رجل الأعمال نجيب ساويرس على طلب الفنان المصري محمد رمضان له بالتبرع للمساعدة في أزمة فيروس”كورونا” المستجد.

ساويرس وضع محمد رمضان في موقع محرج، بعد أن تحدّاه الأخير ضمن حملة “تحدي الخير” الذي كان قد أطلقه مدافع فريق الأهلي سعد سمير لمساعدة الأُسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و قال نجيب ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أرجو من كل اللى بيسألونى او يطلبوا منى التبرع لأزمة الكورونا أن يبدؤا بنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته أما أنا فمش هعلن على اللى اتبرعت بيه لأنى ضد الإعلان و ده بينى و بين ربنا بس و ارحمونا من التعليقات الغير مفيدة”.

ويذكر أن مصر سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، الخميس، لمواطن يبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة توفي بمستشفى العزل، وتسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس”.