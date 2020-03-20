حسن الرداد يواجه أزمة بسبب ممثلة شابة.. وهي: “سلامة أسرتي أهم”

متابعة بتجـــــــــرد: يواجه الفنان المصري حسن الرداد أزمة بسبب إعتذار الممثلة الشابة حسناء سيف الدين عن المشاركة في بطولة مسلسله “شاهد عيان”، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل، حيث يجد صعوبة في العثور على بديل لها خصوصًا أن الكثيرات من الفنانات لديهن تخوف من العمل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت حسناء سيف الدين عن سبب اعتذاراها عن المسلسل، وكتبت من خلال حسابها على “فيسبوك”: “أنا اعتذرت للشركة المنتجة و انسحبت من مسلسل “شاهد عيان” للنجم حسن الرداد المقرر عرضه في رمضان و السبب “الكورونا” أي نعم الشركة المنتجة عاملة كل احتياطاتها و بتعقم اللوكيشين ومكان التصوير و الكل بيلبس كمامة بس خروجي من البيت و احتكاكي بالعاملين و الكوافيرات و الميكاب ارتست و مساعدينهم و اجهزة المايك و الاكسسوارات المستعملة في التصوير ( أطباق السفرة ، كاسات العصير ، فناجين ، طعام ، عفش ، مجاميع .. إلخ … ) و وقت التصوير بنقلع الماسك كل دا ممكن ينقل الفيروس و بالتالي هنقله انا كمان لافراد اسرتي و امي ( بعيد الشر ) و الوقاية مطلوبة الفترة دي .. كان نفسي اكون معاكم”.

واختتمت كلامها قائلة: “أنا آسفة جدا بس سلامة أسرتي و أمي تأتي قبل اَي شيء و بتمنى كل التوفيق لكل صناع المسلسل و المشاركين فيه و ربنا يحفظكم و يحميكم و يبعد عنكم كل شر”.

يُذكر أن حسن الرداد خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “الزوجة 18” وشاركته البطولة ناهد السباعي.