شيرين رضا تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: فوجئت النجمة المصرية شيرين رضا بإنتشار أخبار كثيرة تزعم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها لم تقف صامتة أمام هذه الشائعات وقررت الرد عليها.

وقالت من خلال تغريدة أطلقتها عبر “تويتر”: “إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي على خير، إن شاء الله”.

وكانت شائعات الإصابة بفيروس كورونا طاردت عدد من النجوم، منهم الفنان المصري محيي إسماعيل والذي أكد أنه يستعد لمقاضاة من أطلق شائعة إصابته بفيروس كورونا موضحًا أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح.

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وقال: “أنا بخير واتمتع بصحة جيدة كما أنني لا اغادر بيتي بعد تعليمات رئاسة الوزراة بضرورة البقاء في المنزل “.

وواجه النجم محمد حماقي نفس الشائعة وترددت الكثير من الأخبار الكاذبة التي تزعم احتجازه بالحجر الصحي .

ولكن محمد حماقي لم يقف صامتًا أمام هذه الشائعات، ونشر مقطع فيديو من خلال حسابه على إنستغرام قال من خلاله: “أنا قولت أطمنكم بنفسي.. ده مش حقيقي.. أنا في البيت كويس معنديش مشكلة.. بشكركم على اهتمامكم وبطمنكم وأنصحكم تخليكم في البيت متخرجوش غير للضرورة وتحاولوا تلتزموا بالإجراءات الوقائية على قد ما تقدروا”.