الليلة “في زمن الكورونا” مع ديانا فاخوري

تستمر MTV بتجنيد طاقاتها في مواجهة فيروس كورونا كفاح اعلامي بناء تكلل الامس بـ “ظاهرة” اعلامية-وطنية غير مسبوقة في تاريخ لبنان اذ برهنت MTV وبرنامج “صار الوقت” بالدليل القاطع أن نخوة اللبنانيين هيَ هيَ وان ساءت بهم الاوضاع المعيشية والسياسية.

تقدم MTV الليلة “في زمن الكورونا” حلقة خاصة من تقديم الاعلامية ديانا فاخوري تقارب العدو الاول لكل بلدان العالم وكيف يتعايش معه اللبنانيون وما تأثيره على حياتهم اليومية وعلى صحتهم النفسية وماذا بعد كورونا؟ ارشادات نفسية للبنانيين وأخرى طبية وما هي تداعيات الاستعمال المفرط لمواد التطهير؟ نظريات نشوء فيروس كورونا واللقاحات والعلاجات التي يتم العمل عليها وشد الحبال والاتهامات بين الولايات المتحدة والصين. من الاستديو تستقبل فاخوري د. مارك رحمة ود. جويل خضرا وتحاور عبر Skype سفير الصين وأطباء واقتصاديين اضافة الى مداخلة للعارضة ومقدمة البرامج لجين عضاضة الناجية من فيروس كورونا. فيديوهات توثق تأقلم لبنان والعالم مع الفيروس القاتل هذه الليلة مع ديانا فاخوري يشاركها تقديم الحلقة الاعلامي الان درغام في اتصالات مع ضيوف من الولايات المتحدة الاميركية والاعلامي شربل كريّم في سلسلة تقارير.

“في زمن الكورونا” اليللة الساعة 9:40 مساءً مباشرةً على الـMTV بعد حلقة جديدة من مسلسل “ما فيي 2”.