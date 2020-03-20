كابوس كورنا يطارد هيفا وهبي والأخيرة تضع النقاط على الحروف

عبّرت النجمة هيفا وهبي عن انزعاجها الشديد بعد انتشار اشاعة اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب نشر إحدى الصحف خبراً كاذباً عن ظهور عوارض الفيروس على الممثلة اللبنانية ونقلها الى مستشفى خاص يملكه واحد من أثرياء مصر.

اللافت ان الصحيفة نشرت الخبر دون ان تكلف نفسها عناء الاتصال أو الاستفسار من المصدر حول حقيقة الموضوع قبل أن تعرّض حياة الناس لمثل هذه الإشاعات في ظل القلق والخوف الذي يعيشه الجميع.

إلا ان هيفا وضعت النقاط على الحروف، وغردت قبل قليل نافية إصابتها بكورونا ومستهزئة من الصحيفة، قائلة: “ممكن اسم المستشفى؟ أريد الذهاب لزيارتها وأقول لها في خبر تم نشره نقلاً عن ناشطون!! وان الصحيفة حائرة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالت لماذا لا ننشره ويصبح خبراً نصفه كذب والنصف الآخر خطأ مما قد يودي بحياة أمها، وشقيقتها يغمى عليها والأهم أن تكونوا ساهمتوا بشيء مفيد! شكرا”.

من جهة أخرى، من المتوقع ان تواصل شركة الصبّاح اخوان تصوير المسلسل الرمضاني “أسود فاتح” في لبنان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم. وذلك بعدما أصدر وزير الثقافة عباس مرتضى قرارًا سمح بموجبه لشركات الانتاج الدرامي استئناف نشاطها واستكمال ما بدأت به من اعمال فنية. طالباً من الشركات المنتجة اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة حفاظًا على صحة الفنانين والعاملين في هذا القطاع والالتزام بكافة الاجراءات الطبية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة وتحميلها كامل المسؤولية في حال المخالفة.