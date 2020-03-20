الحجر الصحي يتسبب ببكاء سام سميث في قصره الفاره.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خضم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، قرر المغني العالمي "سام سميث" عزل نفسه في قصره الفاره الذي يبلغ سعره 14 مليون دولار، كإجراء احترازي لوقاية نفسه من الإصابة بالفيروس واستجابة لقوانين الحجر الصحي التي أصدرتها البلاد.

ويبدو أن سميث يعيش أوقاته وحيدا في الحجر الصحي دون أن يكون معه أحد، حيث إنه يقضي معظم وقته وهو يتواصل مع معجبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن الصور والفيديوهات التي ينشرها سام، تبيّن أنه يدخل في مرحلة انهيار بسبب الحجر الصحي والملل الذي يعيشه دون القيام بأية نشاطات وبعيدا عن الناس.

ففي الساعات القليلة الماضية، نشر سام ألبوم صور تألف من 3 لقطات عبر حسابه في إنستغرام الذي يتابعه 14.7 مليون شخص، كشف من خلالها عن مراحل الانهيار التي يعيشها، ففي الصورة الأولى بدى وكأنه مستاء، وفي اللقطة الثانية ظهر وهو في بداية مراحل البكاء، بينما ظهر في آخر لقطة وهو يذرف الدموع ذرفا.

كان المغني الذي يعاني من تحديد هويته الجنسية يجلس أمام عتبة قصره ويرتدي تي شيرت أبيض وبنطلون بيجاما أسود مطبعا بالزهور الصفراء، وزين أذنيه بقرطيْ هوب صغيرين، وعلق على الصور قائلا: "مراحل الانهيار في الحجر الصحي".

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وفي اليوم السابق، شارك سميث متابعيه عبر إنستغرام بفيديو كشف من خلاله عن الحال الذي يعيشه، حيث قال لهم: "مرحبا للجميع، إنه وقت غريب جدا، إنني حاليا في منزلي، ولدي بعض الصداع والحساسية، لكن أعتقد بأنني بخير، وأردت أن أبقى في المنزل لكي أكون بأمان".

وتابع سام قائلا: "إنه وقت غريب، أردت أن أتواصل مع كل شخص في الحال وأرسل لهم حبي، أتمنى أن تكونوا بخير".

https://www.instagram.com/p/B94GyoyA3mX/

من الواضح أن سام لم يحتمل البقاء في الحجر الصحي أكثر من ذلك، حيث التقطت عدسات الباباراتزي صوره وهو يتنزه في الخارج بينما كان يحتسي القهوة ويستمع إلى الموسيقى. وكان المغني الإنجليزي يرتدي تي شيرت أبيض وجاكيتا أسود، نسقهما مع بنطلون دنيم وحذاء أبيض.