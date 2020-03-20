هيفاء وهبي تغرد غضبا على نبأ إصابتها بكورونا.. ماذا كتبت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غردت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها الخاص في تويتر معبرة عن غضبها بسبب إحدى الصفحات الإخبارية التي تناقلت خبر إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، إذ تحدث هذا الموقع عن أن وهبي تتواجد في أحد مستشفيات مصر والذي يمتلكه أحد الأثرياء.

وبهذا الصدد، نشرت وهبي صورة الخبر من الموقع وكتبت معلقة: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".

وعبر الجمهور عن غضبه بسبب هذه الأخبار متمنين للفنانة الصحة والسلامة، ومعبرين عن غضبهم بسبب كثرة الشائعات التي تطال فنانتهم.

ويبدو أن الشائعات التي تطال النجوم ستقتصر هذه الفترة على مرض كورونا في ظل انتشار الفيروس وتأثيره على إيقاف كافة النشاطات الفنية من تصوير مسلسلات وحفلات، بالإضافة لخضوع النجوم للحجر الصحي المفروض في كافة دول العالم.

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وعلى صعيد مختلف لم تعلق الفنانة اللبنانية حتى هذه اللحظة على خبر خطوبة طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الفنانة المصرية ياسمين صبري، لا سيما أن اسمها تم تناقله بكثرة في كل الأخبار التي تخص ارتباط أبو هشيمة، وبدأ الكثيرون بالربط بين الأمرين، خاصة بعد ظهور صبري في إحدى صورها إلى جانب هشيمة مرتدية فستانا يشبه أحد فساتين وهبي في إحدى صورها مع طليقها.

كما ربط البعض بين موعد إعلان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وعيد ميلاد الفنانة اللبنانية، معتبرين أنه تعمد هذا الأمر، لا سيما أن الفنانة اللبنانية كانت قد نشرت تعليقا كشفت فيه عن شماتتها بطليقها أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جريئة له عبارة عن مكالمة فيديو إباحية تجمعه بإحدى السيدات.

وعلى الصعيد الفني من المفترض أن تطل الفنانة اللبنانية في الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل "أسود فاتح" إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار، والفنان المصري أحمد فهمي.