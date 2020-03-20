بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ56 بحضور أشرف زكي وهاني رمزي

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها الـ56، والذي وافق أمس الثلاثاء 17 مارس، حيث ولدت في القاهرة، حي المهندسين، وحصلت على بكالوريوس في التجارة عام 1988، وتزوجت الممثل الراحل محمود عبد العزيز ولم تنجب منه أبناء.

ونشرت الفنانة الشابة راندا البحيري، على حسابها بـ “انستجرام”، صورة من حفل عيد ميلاد بوسي، وعلقت عليها قائلة: “أجمل #بوسي_شلبي في الدنيا، كل سنة وأنتِ جميله زي ما أنتِ و نقيه وقلبك أبيض”، كما ظهر في الصورة كل من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والنجم هاني رمزي.

بدأت مسيرتها في العمل في مجلة سيداتي سادتي، والتي كان يملكها الشيخ صالح كامل، فعرضت عليها رئيسة التحرير هالة سرحان العمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي أسسها صالح كامل في عام 1993.

و تقدمت بوسي للكاستينج وكان ضمن اللجنة الإعلامية الراحلة همت مصطفى فتم قبولها،كانت الشبكة تبث من العاصمة الإيطالية روما، فقبلت العرض وسافرت إلى إيطاليا وعملت في قناة إيه آر ت ي أفلام أو “art4″، وقدمت خلالها العديد من البرامج التي اكسبتها شهرة.

وأشهر برامجها “عيونart”، الذي قدمته على مدى خمسة عشر عاماً، إضافة إلى المهرجانات العربية والعالمية، مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وفي العام 2011 انتقلت إلى قناة النهار بعد توقف إيه آر تي أفلام عن إنتاج البرامج طلبت إدراتها توقيع عقد إحتكار معها لكنها لم تقبل العرض نافية أن تكون هالة سرحان سبب رحيلها إنتقلت بعدها لتلفزيون دبي وعادت بعدها للشبكة في أبريل 2017 إنتقلت إلى قناة المحور المصرية حيق قدمت برنامج حمل عنوان” أحلى النجوم”.

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