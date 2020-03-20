مصريون ولبنانيون يتحدون كورونا على أنغام "بنت الجيران"

معروف عن المصريين الشغف وحب الحياة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومطالبة الدولة بعدم مغادرة المنازل، قرر عدد من الأسر المصرية تغير حالة السكون والقلق التي تسيطر على القاهرة بالبهجة والرقص في شرفات المنازل.



وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لعدد من الأسر المصرية يغنون ويرقصون على نغمات أغنية "بنت الجيران" التي طرحها مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

المفارقة هنا أن اللبنانين كانوا أيضًا قد احتفلوا على نفس الأغنية منذ أيام قليلة من داخل منازلهم.

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