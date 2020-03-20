القاهرة – لايف ستايل
معروف عن المصريين الشغف وحب الحياة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومطالبة الدولة بعدم مغادرة المنازل، قرر عدد من الأسر المصرية تغير حالة السكون والقلق التي تسيطر على القاهرة بالبهجة والرقص في شرفات المنازل.
وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لعدد من الأسر المصرية يغنون ويرقصون على نغمات أغنية "بنت الجيران" التي طرحها مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.
المفارقة هنا أن اللبنانين كانوا أيضًا قد احتفلوا على نفس الأغنية منذ أيام قليلة من داخل منازلهم.
قد يهمك أيضا:
عمر كمال عن الرقص على مهرجان بنت الجيران في فرنسا
عمر كمال يغني عود البطل لـ إيمي سالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصريون ولبنانيون يتحدون كورونا على أنغام "بنت الجيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.