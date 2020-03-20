بالفيديو.. أحمد السعدني يشارك في تحدي الخير ويتكفل بمساعدة 50 أسرة

حرص الفنان أحمد السعدني على المشاركه في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وتكفله بمساعدة 50 أسرة في ظل ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وقال السعدني، خلال الفيديو: "أنا قبلت التحدي يا شيكو، وهتكفل بـ 50 أسرة، وأتحدى محمد إمام وأحمد رزق وعلاء الشربيني وأحمد داوود". الجدير بالذكر أنه كان أطلق سعد سمير "تحدي الخير" ليستجيب معه عدد من نجوم الكرة المصرية في مساعدة الأسر المتضررة،وشارك خلال التحدي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

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