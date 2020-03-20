

يواصل الفنان سعد الصغير تصوير باقى مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ولاد إمبابة"، والذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2020. تدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث. تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث. الجدير بالذكر أن المسلسل بطولة كل من سمير غانم، فريدة سيف النصر، سعد الصغير، أحمد شيبة، مراد فكري، محمود فارس، إسماعيل فرغلي، عبد الله مشرف، محمد فاروق، هاني الأسمر، عمرورمزي، أيمن منصور ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، تأليف أيمن بكري، إخراج ممدوح زكي. سيف النصر، سعد الصغير، أحمد شيبة، مراد فكري، محمود فارس، إسماعيل فرغلي، عبد الله مشرف، محمد فاروق، هاني الأسمر، عمرورمزي، أيمن منصور ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، تأليف أيمن بكري، إخراج ممدوح زكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير يواصل تصوير ولاد إمبابة استعدادًا للسباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.