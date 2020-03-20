بالفيديو.. هشام ماجد يتكفل بمساعدة 50 أسرة في مبادرة تحدي الخير

حرص الفنان هشام ماجد، على المشاركه في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير مدافع النادي الأهلي، وتكفله بمساعدة 50 أسرة في ظل ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام". وقال ماجد خلال فيديو : "أنا قبلت تحدي فهمي وهتكفل بـ 50 أسرة الشهر ده، وبتحدى أمير طعيمة وبيومي فؤاد وحسن الرداد ودنيا سمير غانم وأحمد حلمي وأحمد السبكي وياسمين عبدالعزيز". وأحمد السبكي وياسمين عبدالعزيز". الجدير بالذكر أنه كان أطلق سعد سمير "تحدي الخير" ليستجيب معه عدد من نجوم الكرة المصرية في مساعدة الأسر المتضررة،وشارك خلال التحدي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

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