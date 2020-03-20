شاهد.. جوهرة في وصلة رقص جديدة: “لا اخاف من الكورونا”!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 مارس 2020 05:00 صباحاً - عبرت الراقصة الروسية جوهرة، المقيمة في مصر، عن عدم خوفها من فيروس الكورونا وذلك عبر فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص على اغنية “وحشتني” وعلقت كاتبة: “لا اخاف من الكورونا صدقوني هناك اشياء اكثر فظاعة في الحياة لذا لا اخاف اي شيء”.

غير ان جوهرة عادت واضحت “يبدو ان البعض فهمني خطأ لذا يجب ان اوضح: يجب ان تتبعوا تعليمات الوقاية انا دائما اهتم بهذه الامور وارتدي الكمامة كل الوقت واغسل يدي كل خمس دقائق واستعمل المعقمات في كل الاماكن حتى على قدمي واكل فقط في المنزل حتى اني رفضت اجتماعات مهمة”.

وختمت جوهرة كلامها: “لذا لا داعي للهلع ابقوا هادئين وامنين الهلع لا يحقق أي شيء”.