فيديو| دينا للمصريين: "اعجنوا واقعدوا في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة دينا فيديو داخل مطبخ منزلها، مطالبة الجميع بالجلوس في المنزل.

وقالت دينا، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابه على "إنستجرام": "لازم تقعدوا في البيت، تعجنوا زي ما أنا بعجن كده، اعجنوا واقعدوا في البيت، البيت يستفيد من الأكل، وتقوا العضلات".

وعلقت على الفيديو: "عشان ولادنا وأهلنا وبلدنا، والناس اللي بنحبهم من فضلكم خليكوا في البيت، و‘إن شاء الله تعدي الازمة على خير".

وشارك أكثر من فنان في حملة دعوة المواطنين للبقاء في المنزل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.