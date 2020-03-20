رمضان يتبرع ومنى زكي تدعم 80 أسرة.. نجوم مصر يساهمون في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شارك نجوم مصر في تحدي الخير وكفالة الأسرة لرفع العبئ على غير القادرين بسبب ظروف الطقس السئ الذي مر على مصر وتداعيات انتشار فيروس كورونا وما سببه من فقدان البعض لأعمالهم بسبب جلوسهم في منازلهم.

وتحدي الخير هي مبادرة أطلقها سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز مشاركات نجوم الفن.

- أحمد فهمي:

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يعلن به عن تكفله بـ 50 أسرة هذا الشهر.

وقال فهمي في الفيديو:" أنا قبلت تحدي محمود تريزجيه وهتولي 50 أسرة الشهر دا.. وبتحدي أكرم حسني وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وهشام ماجد وشيكو وعلي ربيع".

- شيكو

أعلن الفنان شيكو قبوله تحدى الفنان أحمد فهمي، وظهر شيكو مرتديا كمامة، خلال فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، مشيرا إلى قبوله التكفل بـ 50 أسرة تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا والسيول خلال الفترة الماضية، قائلاً:" أنا قبلت التحدي يا فهمي و هتولي 50 أسرة الشهر دا...بتحدى هنا الزاهد، احمد السعدني، عمرو يوسف و رانيا يوسف".

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- محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه للأسر التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا والسيول خلال الفترة الماضية.

أحمد السعدني

قبل الفنان أحمد السعدني، تحدي شيكو له، بأنه سيقوم بتولي ورعاية خمسين أسرة مصرية.

وقال "السعدني" في الفيديو: "وأنا قبلت التحدي يا شيكو، وإن شاء الله هتكفل بخمسين أسرة الشهر ده وبتحدي محمد إمام وأحمد رزق وأحمد داود وعلاء الشربيني".

- مني زكي

شاركت الفنانة منى زكى فى تحدى الخير ضمن مبادرة جمعية رسالة، بدعم 80 أسرة وأعلنت تحديها أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومنة شلبى.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته على إنستجرام: "أتمنى أن يحافظ الجميع على أنفسهم وأسرتهم، للأسف فى أسر كثيرة تعتمد على الدخل اليومى ومش هيقدروا ينزلوا شغلهم وإحنا لازم نكون فى بيوتنا، وأنا بشكر جمعية رسالة على هذه المبادرة، وأنا أعلن أنى هدعم 80 أسرة وبتحدى أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومنة شلبى إنهم يدعموا أسر من دخلهم".